Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

НАТО: Соглашения с Россией больше не работают, Украине предоставим системы ПВО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 февраля, 22:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Йенс Столтенберг пообещал Украине поддержку
/ Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО готово предоставить Украине системы противовоздушной обороны и большое количество вооружений.

Об этом сообщил в Facebook советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, ссылаясь на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Реклама

"Столтенберг в прямом эфире заявил следующее: "Соглашения НАТО с Россией больше не работают. Мы развертываем дополнительные элементы сил быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе. НАТО предоставит Украине системы ПВО и большое количество вооружений", – процитировал Арестович его слова.

Советник главы ОПУ также рассказал, какую военную помощь передаст Украине Польша:

"60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.), БПЛА (8 комплектов).

Планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории:

152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт;

23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25 336 шт.;

23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5 000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);

Кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт.

Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам.

Готовы передать 5,56x45 мм автоматов Grot – 10 тыс. шт".

Кто помогает Украине оружием

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день четвертый. Взрывы в Харькове и Киеве, новые санкции для РФ и Starlink – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
26 февраля. Виктор Мари Гюго. Ровно 220 лет назад родился классик мировой литературы, ярчайший представитель французского романтизма…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять