НАТО: Соглашения с Россией больше не работают, Украине предоставим системы ПВО

НАТО готово предоставить Украине системы противовоздушной обороны и большое количество вооружений.
Об этом сообщил в Facebook советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, ссылаясь на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Столтенберг в прямом эфире заявил следующее: "Соглашения НАТО с Россией больше не работают. Мы развертываем дополнительные элементы сил быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе. НАТО предоставит Украине системы ПВО и большое количество вооружений", – процитировал Арестович его слова.
Советник главы ОПУ также рассказал, какую военную помощь передаст Украине Польша:
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"60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.), БПЛА (8 комплектов).
Планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории:
152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт;
23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25 336 шт.;
23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5 000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);
Кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт.
Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам.
Готовы передать 5,56x45 мм автоматов Grot – 10 тыс. шт".
Кто помогает Украине оружием
- 13 февраля Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.
- 11 февраля из США в Украину отправился самолет, который доставил, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, бронежилеты, каски.
- Кроме того, в этот же день в Киев прилетел самолет с военной помощью из США – прибыло более 80 тонн вооружения.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.