Эстония и Швеция направит для Украины дополнительную военную помощь

Украинские военные получат дополнительные Javelin и амуницию

Военные получат дополнительную помощь / Коллаж "Сегодня"

Для Украины дополнительные Javelin и амуницию пришлет Эстония. Все из-за того, что Россия со вчерашнего дня, 24 февраля, осуществляет удары по военной инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает народный депутат Ирина Геращенко.

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"Эстония присылает Украине дополнительные джавелины и амуницию! Будь как эстонцы! Это призыв ко всем странам ЕС", – говорится в сообщении.

Помощь от Швеции

Также военно-техническую и гуманитарную помощь оказывает Украине и Швеция.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Спасибо госпоже премьер-министру Швеции за действенную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе!", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине

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