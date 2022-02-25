Эстония и Швеция направит для Украины дополнительную военную помощь

Для Украины дополнительные Javelin и амуницию пришлет Эстония. Все из-за того, что Россия со вчерашнего дня, 24 февраля, осуществляет удары по военной инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает народный депутат Ирина Геращенко.
"Эстония присылает Украине дополнительные джавелины и амуницию! Будь как эстонцы! Это призыв ко всем странам ЕС", – говорится в сообщении.
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Помощь от Швеции
Также военно-техническую и гуманитарную помощь оказывает Украине и Швеция.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Спасибо госпоже премьер-министру Швеции за действенную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе!", – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине
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