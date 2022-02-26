Зеленський: Вночі ворог піде на штурм – не можна втратити столицю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ця ніч в Україні буде важчою за попередню. Російські окупанти намагатимуться піти на штурм українських міст.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.
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За словами президента, під особливою увагою буде Київ.
"Ця ніч буде важчою, ніж день. Під ударом – багато міст: Чернігів, Суми, Харків, Донбас, південь України та особлива увага до Києва. Не можна втратити столицю", – сказав він.
Зеленський уточнив, що українські військові мають вистояти нічний штурм.
"Росія застосує усі сили, щоб зламати наш опір. Цієї ночі ворог піде на штурм. Ми повинні вистояти!", – додав глава держави.
Що відбувалося в Україні 25 лютого
- Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету. А у Сумах місцеві жителі самі затримали окупанта.
- У Києві на Оболоні чули стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою у Вінницькій області, поранення отримали троє людей.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські поїзди Київського регіону.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Містян просили терміново піти у укриття.