Окупанти обстріляли дитсадок на Сумщині: в якому стані діти

Росіяни тричі обстріляли Охтирку з "Ураганів"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли з "Ураганів" місто Охтирку Сумської області. Внаслідок влучення снаряда в дитячий садок одна дитина загинула, ще одна – в реанімації.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Україна 24".

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Як розповів кореспондент телеканалу, Охтирка не здає позиції відучора. Російські окупанти намагаються цілий день відбити місто.

"Росіяни перейшли межу і тричі обстріляли місто "Ураганами". Стріляли по житловому масиву "Дачний". Там знаходиться військова частина, але не враховували, що там є й житлові будинки. Снаряд влучив у дитячий садок, загинули п'ятеро людей, зокрема одна дитина. Ще 15 людей, зокрема одна дитина, важко поранені. Дитина в реанімації у вкрай тяжкому стані", – йдеться в повідомленні.

Окупантів зупинили під Конотопом

Сухопутні війська України повідомляють про те, що їм вдалося на Сумщині зупинити війська окупантів під Конотопом. Знищено 40 одиниць техніки супротивника.

"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопа. У них проблема з пальним і постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовані випадки мародерства торгових закладів" – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 25 лютого