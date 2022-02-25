Окупанти обстріляли дитсадок на Сумщині: в якому стані діти

Російські окупанти обстріляли з "Ураганів" місто Охтирку Сумської області. Внаслідок влучення снаряда в дитячий садок одна дитина загинула, ще одна – в реанімації.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Україна 24".
Як розповів кореспондент телеканалу, Охтирка не здає позиції відучора. Російські окупанти намагаються цілий день відбити місто.
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"Росіяни перейшли межу і тричі обстріляли місто "Ураганами". Стріляли по житловому масиву "Дачний". Там знаходиться військова частина, але не враховували, що там є й житлові будинки. Снаряд влучив у дитячий садок, загинули п'ятеро людей, зокрема одна дитина. Ще 15 людей, зокрема одна дитина, важко поранені. Дитина в реанімації у вкрай тяжкому стані", – йдеться в повідомленні.
Окупантів зупинили під Конотопом
Сухопутні війська України повідомляють про те, що їм вдалося на Сумщині зупинити війська окупантів під Конотопом. Знищено 40 одиниць техніки супротивника.
"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопа. У них проблема з пальним і постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовані випадки мародерства торгових закладів" – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 25 лютого
- Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету. Крім того, у Сумах самі місцеві жителі затримали окупанта. На запитання, навіщо він в Україні, відповідає плутано.
- У Києві на Оболоні було чути стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою, внаслідок чого поранення отримали троє осіб.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські потяги Київського регіону.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.