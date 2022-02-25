Оккупанты обстреляли детсад на Сумщине: в каком состоянии дети

Российские оккупанты обстреляли из "Ураганов" город Ахтырку Сумской области. В результате попадания снаряда в детский сад один ребенок погиб, еще один – в реанимации.
Об этом говорится сюжете телеканала "Украина 24".
Как рассказал корреспондент телеканала, Ахтырка не сдает позиции со вчерашнего дня. Российские оккупанты пытаются целый день отбить город.
Далее по теме
"Россияне перешли грань и трижды обстреляли город "Ураганами". Стреляли по жилому массиву "Дачный". Там находится воинская часть, но не учитывали, что там есть и жилые дома. Снаряд попал в детский сад, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще 15 человек, в том числе один ребенок, тяжело ранены. Ребенок в реанимации в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Оккупантов остановили под Конотопом
Сухопутные войска Украины сообщают о том, что им удалось в Сумской области остановить войска оккупантов под Конотопом. Уничтожено 40 единиц техники противника.
"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские кафиры остановились близ Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 25 февраля
- Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. Кроме того, в Сумах сами местные жители задержали оккупанта. На вопросы, зачем он в Украине, отвечает путано.
- В Киеве на Оболони была слышна стрельба. Пользователи соцсетей опубликовали видео.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой, в результате чего ранения получили три человека.
- С 25 февраля "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда Киевского региона.
- На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
- Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
- В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.