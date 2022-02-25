Украина отстояла Конотоп – оккупант понес сокрушительные потери

Российские солдаты не смогли зайти в город, потому что у них закончилось горючее

"Грозная" армия дальше не едет - бензин закончился / Коллаж "Сегодня"

Сухопутные войска Украины сообщают о том, что им удалось остановить войска оккупантов под Конотопом. Уничтожено 40 единиц техники противника. О человеческих жертвах пока не сообщается.

Об этом передает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

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Сообщение

"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились близ Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов. В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники. Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания русских солдат рекомендаций не даем. Вы сами знаете все", - говорится в сообщении.

Обстановка