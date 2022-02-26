Зеленский: Ночью враг пойдет на штурм – нельзя потерять столицу

Президент Украины рассказал о планах оккупантов на эту ночь – вероятнее всего, жителям украинских городов придется не раз спускаться в бомбоубежища

Оккупанты могут пойти на штурм - Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта ночь в Украине будет тяжелее предыдущей. Российские оккупанты попытаются пойти на штурм украинских городов.

Об этом глава страны сказал в своем видеообращении.

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По словам президента, под особым вниманием будет Киев.

"Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом – много городов: Чернигов, Сумы, Харьков, Донбасс, юг Украины и особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", – сказал он.

Зеленский уточнил, что украинские военные должны выстоять ночной штурм.

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"Россия применит все силы, чтобы сломать наше сопротивление. Этой ночью враг пойдет на штурм. Мы должны выстоять!", – добавил глава страны.

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