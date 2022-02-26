Зеленский: Ночью враг пойдет на штурм – нельзя потерять столицу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта ночь в Украине будет тяжелее предыдущей. Российские оккупанты попытаются пойти на штурм украинских городов.
Об этом глава страны сказал в своем видеообращении.
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По словам президента, под особым вниманием будет Киев.
"Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом – много городов: Чернигов, Сумы, Харьков, Донбасс, юг Украины и особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", – сказал он.
Зеленский уточнил, что украинские военные должны выстоять ночной штурм.
"Россия применит все силы, чтобы сломать наше сопротивление. Этой ночью враг пойдет на штурм. Мы должны выстоять!", – добавил глава страны.
Что происходило в Украине 25 февраля
- Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. А в Сумах местные жители сами задержали оккупанта.
- В Киеве на Оболони слышали стрельбу. Пользователи соцсетей опубликовали видео.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой в Винницкой области, ранения получили три человека.
- С 25 февраля "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда Киевского региона.
- На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
- Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
- В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.