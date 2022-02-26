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В Сумах поновилися бої, техніку та військового РФ взяли в полон (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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26 лютого, 11:02
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На відео видно, як полонений плаче та затуляє обличчя руками, не відповідаючи на питання
В Сумах захопили військового РФ.
В Сумах захопили військового РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумах тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Крім того, взяли в полон військового Російської Федерації.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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За даними Сумської військової адміністрації, військового РФ затримали на виїзді з Сум. У нашому розпорядженні відео від місцевої цивільно-військової адміністрації.

У Telegram-каналах публікують відео з Сум, де затриманий російський військовий плаче, поки його допитують місцеві жителі. У відповідь на питання: "Хто вас направив сюди?" – військовий затуляє обличчя руками і плаче.

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В Сумах почався бій

Станом на 10:10, в місті почалися бойові дії.

"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома. Необхідно закрити штори. Бути якнайдалі від вікон. Бережіть власне життя", – написав керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

Ситуація в місті

Вчора, 25 лютого, повідомлялося, що російська техніка із Сум попрямувала до Києва.

Також вчора у Сумах бойовики вистрілили у житловому будинку. В результаті почалася пожежа. Снаряд потрапив до будинку на вулиці Герасима Кондратьєва, 154/2. Спалахнула пожежа наya 12-му поверсі.

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