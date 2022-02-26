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США пропонують Зеленському притулок, президент відмовляється – Washington Post

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 05:45
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Президенту України пропонують виїхати зі столиці, щоб перебувати у безпеці – Зеленський відмовився
США пропонують притулок Зеленському
США пропонують притулок Зеленському / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд США готовий евакуювати з Києва президента України Володимира Зеленського за необхідності, але глава держави відмовився.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американські та українські джерела

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Як пише ЗМІ, "за словами американських та українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському покинути Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами. Але поки що президент відмовився їхати".

Що відбувається в Україні у третій день вторгнення

  • В Адміністрації Байдена запровадили нові обмеження проти топ-чиновників РФ – до нового санкційного списку через війну проти України потрапили міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.
  • Vgorode пише, що у Києві на проспекті Перемоги підірвали міст біля метро "Берестейська" та російські війська рухаються у бік Шулявки. Заступник голови КМДА заявив, що інформації про підрив мостів у них поки що немає.
  • Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців.
  • Окупанти намагалися знищити ТЕЦ-6 у Києві. Українське ППО відбиває атаки.

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