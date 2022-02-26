США пропонують Зеленському притулок, президент відмовляється – Washington Post

Президенту України пропонують виїхати зі столиці, щоб перебувати у безпеці – Зеленський відмовився

США пропонують притулок Зеленському / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд США готовий евакуювати з Києва президента України Володимира Зеленського за необхідності, але глава держави відмовився.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американські та українські джерела

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Як пише ЗМІ, "за словами американських та українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському покинути Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами. Але поки що президент відмовився їхати".

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