США предлагают Зеленскому убежище, президент отказывается – Washington Post

Правительство США готово эвакуировать из Киева президента Украины Владимира Зеленского при необходимости, но глава страны отказался.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники
Как пишет СМИ, "по словам американских и украинских официальных лиц, правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, чтобы избежать захвата или убийства наступающими российскими войсками. Но пока президент отказался уезжать".
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