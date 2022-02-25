Зеленський зателефонував Байдену з трьох питань

Президент України подякував США за потужну підтримку

Зеленський очікує від США конкретної допомоги для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Володимир Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену. На порядку денному обговорень – посилення санкцій, оборонна допомога та антивоєнна коаліція.

Про це президент України повідомив на сторінці Instagram.

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"Щойно обговорив з Джозефом Байденом посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію. Дякуємо за потужну підтримку", – написав він.

Нагадаємо, що вчора США запевнили офіційний Київ у тому, що країни "Великої сімки" готові ввести нищівні санкції проти режиму Російської Федерації.

Крім того, Вашингтон раніше заявив, що розглядає можливість постачання оборонного озброєння в Україну.