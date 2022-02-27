Бельгія озброїть Україну автоматичними гвинтівками

Прогресивний світ продовжує озброювати Україну, щоб вона могла далі вести ефективну боротьбу з російським агресором, який вторгся на нашу територію 24 лютого. Стало відомо, що Бельгія постачить Україні 3 тисячі автоматичних гвинтівок та 200 протитанкових засобів.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, передає "Інтерфакс".
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За словами Александера де Кроо, Бельгія постачить Україні 3 тисячі автоматичних гвинтівок та 200 протитанкових засобів.
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"Україна має право захищатися від російського вторгнення. Тому ми надамо додатково 3000 автоматичних гвинтівок та 200 протитанкових засобів", – написав де Кроо у Twitter у суботу.
Західна допомога
- Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що НАТО готове надати Україні системи протиповітряної оборони та велику кількість озброєнь.
- Їде до нас із Естонії додаткова партія Javelin та амуніція.
- Військово-технічну та гуманітарну допомогу надає Україні й Швеція.
- Ну а влада Німеччини в розпал війни вирішила надіслати нам 5000 шоломів для українських військових.