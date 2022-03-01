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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Международный уголовный суд занялся преступлениями Путина

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1 марта, 00:17
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Прокурор МУС с момента вторжения в Украину наблюдает за ситуацией
Преступлениями против украинцев начал заниматься прокурор международного уголовного суда / Коллаж "Сегодня"
Преступлениями против украинцев начал заниматься прокурор международного уголовного суда / Коллаж "Сегодня"

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал начало расследования по преступлениям против граждан Украины, совершаемым армией России.

Об этом сообщается на сайте МУС.

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Что известно

"В прошлую пятницу я выразил возрастающую озабоченность тем, что разворачивалось в Украине. Сегодня я хочу объявить, что я принял решение как можно быстрее приступить к расследованию ситуации в Украине. Я ознакомился с выводами Управления, вытекающими из предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования. В частности, я удовлетворен наличием разумных оснований полагать, что как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности были совершены в Украине в связи с событиями, уже получившими оценку в ходе предварительного расследования Управления. Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватило любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего Управления, совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины", – отметил прокурор.

В обращении МУС сказано, что суд принял к расследования два заявления из Киева. Первое признало юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 г. по 22 февраля 2014 г. Второе – по тем фактам, которые произошли с момента вторжения войск России на территорию Украины 24 февраля.

Стартовал сбор денег на суд

"Я уже поручил своей команде изучить все варианты по сбору улик. Следующим шагом является продолжение процесса запроса и получения разрешения Палаты предварительного производства Суда на начало расследования. Я также буду просить о поддержке всех государств-участников и международного сообщества в целом, поскольку мое Управление приступает к своим расследованиям. Я буду призывать к дополнительной бюджетной поддержке, к добровольным взносам для поддержки всех наших работ и к безвозмездному предоставлению персонала. Важность и срочность нашей миссии слишком серьезны, чтобы считаться заложником отсутствия средств", – написал господин Карим Хан.

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