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Міжнародний кримінальний суд зайнявся злочинами Путіна

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1 березня, 00:17
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Прокурор МКС з моменту вторгнення до України спостерігає за ситуацією
Злочинами проти українців почав займатися прокурор міжнародного кримінального суду/Колаж "Сьогодні"
Злочинами проти українців почав займатися прокурор міжнародного кримінального суду/Колаж "Сьогодні"

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування щодо злочинів проти громадян України, скоєних армією Росії.

Про це повідомляється на сайті МКС.

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Що відомо

"Минулої п'ятниці я висловив занепокоєння тим, що розгорталося в Україні. Сьогодні я хочу оголосити, що я прийняв рішення якнайшвидше розпочати розслідування ситуації в Україні. Я ознайомився з висновками Управління, що випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні, та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування. Зокрема, я задоволений наявністю розумних підстав вважати, що як ймовірні військові злочини, так і злочини проти людяності були скоєні в Україні у зв'язку з подіями, які вже отримали оцінку під час попереднього розслідування Управління. Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові передбачувані злочини, що підпадають під юрисдикцію мого Управління, вчинені будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України", – наголосив прокурор.

У зверненні МКС сказано, що суд ухвалив до розслідування дві заяви з Києва. Перша визнала юрисдикцію МКС щодо ймовірних злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 р. до 22 лютого 2014 р. Друга – за тими фактами, що сталися з моменту вторгнення військ Росії на територію України 24 лютого.

Стартував збір коштів на суд

"Я вже доручив своїй команді вивчити всі варіанти збору доказів. Наступним кроком є продовження процесу запиту та отримання дозволу Палати попереднього провадження Суду на початок розслідування. Я також проситиму про підтримку всіх держав-учасниць та міжнародного співтовариства загалом, оскільки моє Управління розпочинає свої розслідування. Я закликатиму до додаткової бюджетної підтримки, до добровільних внесків для підтримки всіх наших робіт та до безоплатного надання персоналу. Важливість і терміновість нашої місії є надто серйозною, щоб вважатися заручником відсутності коштів", – написав пан Карім Хан.

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