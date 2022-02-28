"Ми херячимо по всіх поспіль, навіть по мирних": СМС убитого російського солдата мамі

Оприлюднено листування російського військового з батьками

Окупант не знав, що їде на війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Полк "Азов" оприлюднив фото смс із телефону вже вбитого російського солдата. Про це в Telegram-каналі повідомляє оперативний штаб ЗСУ.

Мати окупанта цікавилася, чому він так довго перебуває на навчаннях і не відповідає, на що російський окупант написав, що не на навчаннях, а в Україні вбиває мирних жителів.

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- Льоша чомусь ти так довго на навчаннях і не відповідаєш. Тато запитує, чи можна тобі посилку надіслати?

– Мама я вже не в Криму, не на навчаннях. Та яку посилку, я зараз тільки вбити себе хочу. Я в Україні, тут справжня війна. Мені страшно, ми херячимо по всіх поспіль, навіть мирних. Нам сказали, що вони нас вітатимуть, а вони скидають нашу техніку. Мама мені дуже тяжко", – написав він своє останнє СМС.

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Азов закликав російських матерів зупинити війну і виходити на вулиці інакше їхні діти повертатимуться в цинкові труни.

"Зупиніть війну, виходьте на вулиці. Бо ваші діти помруть – помруть так, як помер власник цього телефону, безглуздо та дуже боляче", – йдеться у повідомленні.

Російські військові в Україні

Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6 ранку 28 лютого .

У Києві з'явилися нові білборди із напрямком, куди йти російським військам. Зокрема, з такими написами: "Російський солдат, йди на х*й", "Згадай сім'ю", "Путін програв. Весь світ з Україною" та "Замість квітів на тебе чекають кулі".

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Президент Володимир Зеленський закликав російських військових скласти зброю, залишити техніку та забратися з української землі, щоб не довелося даремно вмирати.

На Чернігівщині жителі селища Сеньківка заблокували колону російської військової техніки .

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до міжнародного Червоного хреста із проханням вивезти з української території тисячі тіл російських військових .

26 лютого у Сумах тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Крім того, взяли у полон військового Російської Федерації.

24 лютого українська армія захопила перших полонених російських військових . Крім того, Росія не тільки зазнає втрат, а й її солдати біжать із поля бою та "просяться" в полон. Під Черніговом здався цілий взвод російських розвідників.