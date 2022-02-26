Верещук звернулася до Червоного хреста: вивезіть трупи російських військових

Червоний хрест має допомогти Україні вирішити гуманітарну проблему з тілами окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

РФ має знати, скільки трупів російських військових зараз на території України. Таку заяву під час брифінгу в Офісі президента зробила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми звертаємось до міжнародного Червоного хреста і просимо, щоб вони допомогли вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації, це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна необхідність, і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів залишили територію нашої країни. Росія має знати, скільки тіл їхніх військових лежить на українській землі. Червоний хрест, зробіть все можливе, щоб вирішити цю гуманітарну проблему", – сказала вона.

Ситуація в Україні 26 лютого

Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.

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На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ При цьому на Печерську звучать автоматні черги та вибухи.

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Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").