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На Чернігівщині жителі селища заблокували колону російської техніки (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 лютого, 13:12
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Жителі блокують техніку на стику кордонів України, Білорусі та Росії
Українці обороняють свої міста
Українці обороняють свої міста / Фото: Колаж: Сьогодні

На Чернігівщині жителі селища Сеньківка заблокували колону російської військової техніки. Про це повідомляє Телеграм-канал Інсайдер Україна.

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"Мирні жителі продовжують зупиняти окупантів голіруч", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Чернігові та області

28 лютого у Чернігові російські окупанти обстріляли житловий сектор. Ракета влучила в житловий будинок у центрі міста, в результаті почалася пожежа, постраждала жінка.

27 лютого в Чернігові тривають сильні обстріли. Російські військовіцілилися в мерію, а влучили в дитячу стоматологічну поліклініку. Снаряди впали у самому центрі Чернігова. Рятувальники кажуть, що внаслідок влучення та вибуху постраждало 16 людей.

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26 лютого в Чернігові було багато обстрілів. Через це зруйновано дитячий садок, а також багатоповерхові будинки. Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки на вулицях Бєлова, 131 та Літна, 12. Також руйнування після обстрілу російських окупантів утворилися на вулиці Пухова.

Два снаряди влучили в будівлю обласного управління СБУ у Чернігові. Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

Місцеві ЗМІ повідомили про пожежу в будівлі. Полум'я повністю охопило дах.

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Також повідомляється, що о 14:15 25 лютого вибухові снаряди влучили в одну з водонасосних станцій КП "Чернігів". Пошкоджено обладнання та електроживлення.

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