ЗСУ взяли в полон російських військових – фото захоплених окупантів

Російські матері тепер мають просити Путіна закінчити війну

Захоплені окупанти. Колаж "Сьогодні"

Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила перших полонених російських військових. Про це він написав у Telegram.

"Перші російські військовополонені. Взято в полон у зоні ООС. Будуть у повній безпеці. Їхньому життю нічого не загрожує. Російські матері, виходьте на вулиці та вимагайте зупинити війну", – написав він.

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Нардеп Олексій Гончаренко опублікував у Telegram фото захоплених окупантів.

"Російські полонені. Запам'ятайте, російські солдати, ви будете страждати! Кидайте зброю та біжіть з території України", – написав він.

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Вторгнення Росії до України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

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Вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл було чутно по всій території України.

Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.