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"Киньте вашу техніку і йдіть": Зеленський звернувся до солдатів РФ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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28 лютого, 11:55
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Путін кинув російських військових на смерть в Україні, але вони мають шанс врятуватися
Зеленський жене окупантів до Росії. Колаж "Сьогодні"
Зеленський жене окупантів до Росії. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський закликав російських військових скласти зброю, залишити техніку та забратися з української землі, щоб не довелося даремно вмирати. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Він також закликав їх не вірити своїм командирам та кремлівським пропагандистам.

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"Уже 4,5 тис. російських солдатів убито (вже 5,3 тис. – оновлені дані). Заради чого ви прийшли сюди? Заради чого колони бронетехніки йдуть проти нас із Криму, нашого Криму? Кидайте вашу техніку та йдіть. Не вірте вашим командирам. Не вірте вашим пропагандистам. Просто рятуйте ваші життя. Йдіть", – сказав Зеленський.

Зеленський на війні

Напередодні президент після телефонної розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном цієї ночі заявив, що наступні 24 години стануть вирішальним періодом для України.

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27 лютого, коли почали ходити розмови про можливу участь білоруської армії у війні проти України на боці окупантів, Зеленський звернувся до білорусів. Він нагадав, що зараз багато українських міст виживають у таких умовах, які востаннє були в Україні і в тому числі в Білорусі під час Другої світової війни.

Тим часом британське видання The Times повідомило, що Путін підіслав Зеленському сотні найманих убивць. Йдеться про "вагнерівців", яких перекинули в Україну з Африки.

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