Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Деталі
Для підтримки такої справи потрібно фіксувати:
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- пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
- поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
- факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
- факти захоплення/пограбування вашого майна;
- факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
- використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!" — йдеться у повідомленні.
Вбивство дітей армією РФ
З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів — діти.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, окупанти вбили 352 особи, з них 14 — діти. До того ж, поранено — 1684 особи, з них 116 — діти.