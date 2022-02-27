Вторгнення РФ в Україну: яка ситуація на цей момент

РФ продовжує накопичувати військову присутність

Бойовики продовжують вести бої/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація продовжує вести війну проти України. Крім того, білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Яка ситуація?

Росія продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь. На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літаки Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.

"Проводячи наступальну операцію в Україні, російські окупанти використовують заборонені міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій: захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС, диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги; терористи займають приміщення дитячих таборів та шкіл, артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках. У Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. У Генічеському районі Херсонської області російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії "Мста-С" у житловій забудові. У напрямку Макарів — Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок", — йдеться у повідомленні

У ЗСУ зазначили, що морально-психологічний стан окупантів низький. Біля Корюківки в Чернігівській області строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг.

Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі становлять близько 4500 осіб. Знищено та пошкоджено літаків – 27 (уточнюється), гелікоптерів – 26, танків ‒ близько 150, ББМ ‒ понад 700, гармат – близько 50, один ЗРК "Бук", чотири РСЗВ БМ-21 "Град", 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, катери – 2 одиниці.

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Атака з Білорусі

Окупанти вдарили з території Білорусі по Україні ракетами "Іскандер". Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Запуск "Іскандерів" по Україні з району Мозиря. Запуск близько 17:00. Зйомка з Рівненської області. Це таке перемир'я?!" – написав Геращенко.

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