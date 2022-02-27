Вторжение РФ в Украину: какая ситуация на этот момент

РФ продолжает накапливать военное присутствие

Боевики продолжают вести бои/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация продолжает вести войнупротив Украины. Кроме того, белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Какая ситуация?

Россия продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

"Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: захватывают объекты социальной инфраструктуры, надевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, похищенные из больниц и станций скорой помощи, террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках. В Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков. В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии "Мста-С" в жилой застройке. В направлении Макаров — Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин", — говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что морально-психологическое состояние оккупантов низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.

По состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожено и повреждено самолетов – 27 (уточняется), вертолетов – 26, танков – около 150, ББМ – более 700, орудий – около 50, один ЗРК "Бук", четыре РСЗО БМ-21 "Град", 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы.

Реклама

Атака из Беларуси

Оккупанты ударили с территории Беларуси по Украине ракетами "Искандер". Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Запуск "Искандеров" по Украине из района Мозыря. Запуск около 17:00. Съемка из Ровенской области. Это такое перемирие?!" – написал Геращенко.

Читайте также