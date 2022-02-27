Сгорели заживо: отряды Кадырова побежали из Украины после удара "Байрактара" – Христо Грозев

Про огромные потери личной армии Кадырова сообщают чеченские источники

Большая часть из сгорели заживо / Коллаж "Сегодня"

Армия Кадырова понесла огромные потери. Некоторые из них сгорели заживо после единственного удара "Байрактара".

Об этом сообщает болгарский медиаэксперт и медиаинвестор Христо Грозев.

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"Я получаю сообщения от чеченских источников, что после огромных потерь личной "армии" Кадырова 70 из них, как сообщается, сгорели заживо после единственного удара "Байрактара". Большая часть остальных вернулась через границу", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 27 февраля

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