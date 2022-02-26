На путинских оккупантов открыли охоту – объявлена сумма награды

Заработать можно будет и за живого солдата, и за мертвого

На российских военных открывается охота. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Соломчук заявил, что теперь за голову убитого или плененного оккупанта в Ровенской области будут давать деньги. Об этом он написал в Facebook.

"Уважаемые жители области, наши вежливые украинцы. Открываем охоту на русских оккупантов Counter-Strike. Если на территории Ровенской области найдете оккупанта, ликвидируйте его или плените", – написал он.

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По словам нардепа, награда будет такая:

за ликвидированного вознаграждение – 50 долларов;

за плененного – 100 долларов.

"Планировали большие вознаграждения, но они того не стоят. Адрес склада для их штабелирования сообщим", – добавил Соломчук.

Как Украина противостоит оккупантам

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

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Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.

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Президент Владимир Зеленский в своем обращении на третий день войны заявил, что мы выстояли и успешно отражаем атаки врага.