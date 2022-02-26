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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Мы выстояли: обращение Зеленского в третий день войны

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 февраля, 12:18
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Президент Украины рассказал, что Киев и другие регионы контролируются нашей армией

Украина выстояла эту ночь и продолжает успешно отражать атаки российских оккупантов. Об этом глава страны сказал в своем видеообращении.

"Могу начать это обращение с хорошей новости. Мы выстояли и успешно отражаем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем. Страну, землю, будущее детей", – сказал он.

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По его словам, Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией.

"Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих муртадов, как в Донецке. Мы сломали их замысел. Они не получили ни малейшего преимущества над нами. На наших улицах, в небе Киева, в Василькове, в Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалось настоящее сражение за Киев. Враг применил против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, в частности из реактивной артиллерии, пытаются разрушить энергетические объекты. У них очень подлая тактика", – сказал президент.

Зеленский отметил, что за минувшие сутки были разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательное доказательство для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие.

"Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил это с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляен, Эммануэлем Макроном. Антивоенная коалиция действует – в Украине идет оборонительное оружие и оборудование. Уже есть почти полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу", – сказал он.

Ситуация в Украине 26 февраля

В результате войны России против Украины за более двух первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

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На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

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Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется, как убежище.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").

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