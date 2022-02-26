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Ми вистояли: звернення Зеленського у третій день війни

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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26 лютого, 12:18
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Президент України розповів, що Київ та інші регіони контролюються нашою армією

Україна вистояла цієї ночі і продовжує успішно відбивати атаки російських окупантів. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Можу почати це звернення з зорошої новини. Ми вистояли та успішно відбиваємо атаки ворога. Бої продовжуються у багатьох містах та районах держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо країну, землю, майбутнє дітей", – сказав він.

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За його словами, Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією.

"Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їх задум. Вони не отримали жодної переваги над нами. На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, у Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б'ють по житлових кварталах, зокрема з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що за минулу добу були зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для миру, щоб разом з нами зупинити окупаційну навалу.

"Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив це з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляєн, Емманюелем Макроном. Антивоєнна коаліція діє – в Україну йде оборонна зброя та обладнання. Підтримка країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам вистачає мужності боронити свою Батьківщину, боронити Європу", – сказав він.

Ситуація в Україні 26 лютого

Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.

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На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога , який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.

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Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як притулок.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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