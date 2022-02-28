Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

Украинцев просят фиксировать преступные действия России

РФ будет отвечать за свои преступления/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;

факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;

факты захвата/ограбления вашего имущества;

факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;

факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;

использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;

использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

"Врага ждет Гаага! Борем инфотеррор вместе!" — говорится в сообщении.

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