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СЬОГОДНІ Новини України

Велич Росії — міф! Кучма, Кравчук та Ющенко виступили із заявою

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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28 лютого, 00:52
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Колишні президенти нашої країни вірять в український народ
Президенти звернулись до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президенти звернулись до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до українського народу не лише в нашій країні, а й у всьому світі.

Заяву колишніх президентів опублікувала прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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Що сказали президенти?

"Український народе! Звертаємось до всіх українців світу. Тих, хто від самого початку збройної агресії Росії зі зброєю в руках б’ється за кожне наше місто, кожне село, кожну вулицю, кожен будинок. Тих, хто своєю відвагою та любов’ю до України згуртував весь світ навколо нашої держави. Тих, хто збирає допомогу для армії. Тих, хто голіруч зупиняє російські танки та змушує окупантів здаватися в полон. За ці дні, сповнені героїзму та болю, ви вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії. Усі разом ми переможемо. Ми вистоїмо. Росія заплатить за свої злочини. Слава Україні! Героям слава!" — йдеться у зверненні.

Вбивство дітей армією РФ

З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів — діти.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, окупанти вбили 352 особи, з них 14 — діти. Крім того, поранено — 1684 особи, з них 116 — діти.

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