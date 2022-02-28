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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Величие России — миф! Кучма, Кравчук и Ющенко выступили с заявлением

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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28 февраля, 00:52
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Бывшие президенты нашей страны верят в украинский народ
Президенты обратились к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президенты обратились к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к украинскому народу не только в нашей стране, но и во всем мире.

Заявление бывших президентов опубликовала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Что сказали президенты?

"Украинский народ! Обращаемся ко всем украинцам мира. Тех, кто с самого начала вооруженной агрессии России с оружием в руках бьется за каждый наш город, каждое село, каждую улицу, каждый дом. Тех, кто своей отвагой и любовью к Украине сплотил весь мир вокруг нашего государства. Тех, кто собирает помощь для армии. Тех, кто голыми руками останавливает российские танки и заставляет оккупантов сдаваться в плен. За эти дни, полные героизма и боли, вы полностью уничтожили вековой миф о так называемом величии России. Все вместе мы победим. Мы выстоим. Россия заплатит за свои преступления. Слава Украине! Героям слава!" — говорится в обращении.

Убийство детей армией РФ

С начала вторжения Российской Федерации на территорию Украины боевики убивают мирных жителей. Среди жертв оккупантов – дети.

По информации Министерства внутренних дел Украины, оккупанты убили 352 человека, из них 14 — дети. Кроме того, ранены — 1684 человека, из них 116 — дети.

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