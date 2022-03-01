У Харкові зруйновано обладміністрацію та прилеглі будівлі — відео

У ДСНС розповіли про перебіг рятувальних робіт

У Харкові з-під завалів дістають людей та тіла загиблих після обстрілу російськими військами, розповів речник ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Він опублікував відео зі зверненням.

"У результаті артобстрілу було частково зруйновано будівлю обладміністрації, прилеглих будівель. Зруйновано сходову клітку, під завалами перебувають люди. Рятувальники витягли 6 людей, близько 20 осіб поранено. На місці працює 8 одиниць техніки, близько 80 осіб особового складу. Рятувальники спільно з волонтерами розбирають завали, дістають людей та тіла загиблих. Робота триває", – повідомив він.

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Що відбувається в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-тої ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

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З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївку, снаряди пошкодили житлові будинки.

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