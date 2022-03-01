В Харькове разрушена обладминистрация и прилегающие здания – видео

В ГСЧС рассказали о ходе спасательных работ

Взрыв ракеты в Харькове

В Харькове из-под завалов достают людей и тела погибших после обстрела российскими войсками, рассказал пресс-секретарь ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко. Он опубликовал видео с обращением.

"В результате артобстрела было частично разрушено здание обладминистрации, прилегающих зданий. Разрушена лестничная клетка, под завалами находятся люди. Спасатели вытащили 6 человек, около 20 человек ранено. На месте работает 8 единиц техники, около 80 чел. личного состава. Спасатели совместно с волонтерами разбирают завалы, достают людей и тела погибших. Работа продолжается", – сообщил он.

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Что происходит в Украине 1 марта

В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.

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С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.

Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.

Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. В окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.

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