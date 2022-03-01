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Ракетний обстріл Харкова: у мережі показали наслідки "русского мира"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 09:55
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Харків'яни опублікували відео з руйнуваннями, які завдала російська ракета

Харків'яни публікують відео наслідків ракетного удару по місту шостий день війни з Росією. На одному відео, знятому зсередини будинку, видно, що будівля перетворилася на руїни. Винесено навіть міжповерхові перекриття, зруйновано стіни, все усипано уламками.

"Хто тут "русский мир" чекав із прапорами на площі? Ви цього хотіли, так?" — коментує людина за кадром.

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Він каже, що багато поранених, про загиблих поки що невідомо.

Нагадаємо, вранці 1 березня ракета вдарила прямо по центру Харкова. Вона вибухнула на площі Свободи – центральній площі міста. Удар стався о 8:01. Який це був снаряд, поки що невідомо, проте сигналів повітряної тривоги перед цим у місті не звучало.

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Голова Харківської ОДА виступив зі зверненням.

Обстановка 1 березня

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичних десантів та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

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На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Рашисти завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївка, снаряди пошкодили житлові будинки.

У повітряному бою з російськими загарбниками загинув один із найкращих льотчиків-винищувачів у світі – полковник ВПС України Олександр Оксанченко.

В Охтирці загинули 70 бійців ЗСУ – ракета вцілила по військовій частині.

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