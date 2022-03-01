На Запорожье россияне из "Градов" обстреляли город – двое раненых

Сейчас в Васильевке продолжаются бои, а город обстреливают "Градами" со вчерашнего дня

Оккупанты стреляют по мирным / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области город Васильевка попал под обстрел "Градами". Россияне уничтожают центр города и стреляют в мирных жителей.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

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На Запорожье российские наемники обстреляли центр города Васильевка. Снаряды попали даже во двор школы. Как стало известно, тяжело ранены два человека.

"Сегодня, 1 марта 2022 года, в 09:00 российско-оккупационные войска обстреляли центр населенного пункта Васильевка. Снаряды прилетели во двор местной школы. В результате обстрела два человека получили тяжелые ранения", – сказал Арефьев.

Сейчас в Васильевке продолжаются бои. Город обстреливают градами со вчерашнего дня. Уже около суток жители находятся в укрытиях.

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Что происходит в Украине 1 марта

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