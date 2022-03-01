Россияне под белыми флагами расстреливают сумчан – глава ОГА

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий призвал людей оставаться в домах и не выходить на улицу

Оккупанты обстреливают местных / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Низы Сумской области оккупанты под белыми флагами расстреливают мирных жителей.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram.

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"Деревня Низы, Сумский район, вражеская техника ездит по селу Низы и его окрестностям. Вражеская техника ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей", - написал Живицкий.

Он призвал людей оставаться в домах, подальше от окон, и не выходить на улицу.

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