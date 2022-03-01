Россияне под белыми флагами расстреливают сумчан – глава ОГА

В селе Низы Сумской области оккупанты под белыми флагами расстреливают мирных жителей.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Деревня Низы, Сумский район, вражеская техника ездит по селу Низы и его окрестностям. Вражеская техника ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей", - написал Живицкий.
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Он призвал людей оставаться в домах, подальше от окон, и не выходить на улицу.
Что происходит в Украине 1 марта
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