Не здалися окупанту – мешканці Куп'янська підняли український прапор над мерією

Над будівлею мерії міста Куп'янськ Харківської області піднято прапор України. Населений пункт досі знаходиться під контролем окупанта. Але місцеві жителі щосили виступають проти застосування порядків противника.
Під час підняття синьо-жовтого прапора люди радісно аплодували, співали національний гімн і скандували: "Україна, Україна!" У руках також були картонні копії українського прапора.
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Тим часом російські загарбники відкрили стрілянину, щоб розігнати мирних жителів. Беззбройним людям довелося ховатися від куль у житлових кварталах.
Нагадаємо, 27-го лютого російські війська увійшли до Куп'янська.
Того ж дня міський голова Геннадій Мацегора здав місто окупантам. За це він отримав підозру в держзраді та був затриманий.