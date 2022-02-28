Нагодував окупантів — отримав підозру про держзраду: доля мера Куп'янська

Після звинувачення градоначальник зрікся російського світу

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Міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа – За життя"), який 27 лютого оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що прибули в його місто, отримав підозру про держзраду.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. на своїй сторінці у фейсбуці.

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Погодував

"Харківська обласна прокуратура оперативно та за законом відреагувала на дії мера Куп'янська. Йому повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України представником влади та у державній зраді", – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 27 лютого куп'янський міський голова запропонував командуванню збройних сил Росії надати підтримку та матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, паливом та їжею.

"Через його дії територія Куп'янська вийшла з адміністративного підпорядкування органам державної влади України", – йдеться у заяві генпрокурора.

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Передумав

Проте недовго прислужував росіянам – кілька годин назад Мацегора зрікся російської влади, заявивши, що попередній його ролик був покликаний уникнути кровопролиття в його місті, в якому чомусь навіть немає територіальної оборони. "Слава Україні!" так і не сказав наприкінці своєї промови.

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