Накормил оккупантов — получил подозрение о госизмене: судьба мэра Купянска

После обвинения градоначальник отрекся от русского мира

По Булгакову: сегодня с одними, завтра с другими / Коллаж "Сегодня"

Городской голова Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который 27 февраля объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами, получил подозрение о госизмене.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке.

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Покормил

"Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 27 февраля купянский городской голова предложил командованию вооруженных сил России предоставить поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, топливом и едой.

"Из-за его действий территория Купянска вышла из административного подчинения органам государственно власти Украины", – говорится в заявлении генпрокурора.

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Передумал

Однако недолго прислуживал россиянам – несколько часов назад Мацегора отрекся от российской власти, заявив что предыдущий его ролик был призван избежать кровопролития в его городе, в котором, почему-то даже нет территориальной обороны. "Слава Украине!" так и не сказал в конце своей речи.

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