Депортация как провокация. 6 фактов о задержании консула Украины в России

Кремль пытается выставить украинского дипломата в Санкт-Петербурге шпионом – к чему следует готовиться в связи со скандалом и как отметит МИД

Россия продолжает устраивать провокации Украине. Сотрудники спецслужб страны-агрессора сообщили о задержании сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Министерство иностранных дел подтвердило, что мужчина с дипломатическим статусом действительно был задержан.

Сайт "Сегодня" разобрался, какие последствия может иметь этот дипломатический скандал как для Киева, так и для Москвы.

Что произошло?

17 апреля российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на Федеральную службу безопасности РФ, сообщили о задержании Александра Сосонюка.

Якобы накануне его задержали во время встречи с российским гражданином в Санкт-Петербурге, на которой Сосонюку должны были передать "закрытую информацию" из баз данных российских правоохранительных органов и ФСБ. При этом что это именно за информация, не уточнили.

В РФ такие действия назвали "явно враждебными" и пригрозили "мерами в соответствии с нормами международного права".

Александр Сосонюк. Фото: ФСБ

Какое решение приняли в Москве?

Источники в МИД России заявили изданию "Коммерсантъ", что украинского дипломата ждет депортация. Точнее, требование к Украине организовать трансфер Сосонюка с территории РФ, поскольку насильно его выслать не могут.

"Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", – говорит один из источников.

Позже стало известно, что временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило вызвали в МИД РФ и передали, что пребывание Сосонюка на территории России объявлено нежелательным.

В связи с этим ему рекомендуют покинуть пределы страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Что говорят в МИД?

Спикер украинского МИД Олег Николенко подтвердил, что инцидент с задержанием действительно был – правоохранители задержали Сосонюка на пару часов, после чего он вернулся в дипучреждение, где находится по сей момент.

Замминистра иностранных дел Евгений Енин назвал задержание сотрудника генконсульства, обладающего дипломатическим иммунитетом, "грубой провокацией" и "нарушением всех Венских конвенций".

"Наш дипломат совершенно не мог быть задержан, более того, он не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники", – заверил замминистра.

При этом ложных иллюзий в министерстве не питают и собираются "в ближайшее время" заняться решением вопроса о возвращении дипломата домой.

Какие последствия ждут Россию?

Поскольку все приписываемые консулу преступления являются выдумкой, Евгений Енин предупредил, что в случае высылки Сосонюка Киев ответит зеркально. Данная мера уже прорабатывается.

"Безусловно, российская сторона, как и любая другая страна-член Венской конвенции, вправе объявлять то или иное лицо нежелательным, но указанные шаги российской стороны встретят самый решительный отпор с украинской стороны", – сказал он.

Что ждет консульство без консула?

Даже в случае высылки консула работа украинского диппредставительства в Санкт-Петербурге не будет нарушена, уверен Енин.

"На сегодняшний день консульское учреждение в Петербурге обеспечено в кадровом и техническом плане", – уверяет он.

Было ли что-то подобное раньше?

Практика высылать дипломатов, нарушивших один из двух основных международных документов, регулирующих их работу – Венскую конвенцию о дипломатических либо о консульских сношениях, – широко распространена.

Например, в августе 2019 года Украина объявила персоной нон грата и выслала из страны российского разведчика, который под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове завербовал военного пенсионера для сбора важной информации о ВСУ, а также политических и общественных деятелях.

А годом ранее в знак протеста против отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании Украина выдворила в РФ сразу 13 дипломатов.

Впрочем, стоит отметить, что в прошлом по такой схеме Украина высылала не только российских дипломатов, но и венгерских, чешских и белорусских.