Депутата Куницкого задержали на блокпосте (фото, видео)

На каком именно блокпосту был задержан Куницкий пока неизвестно/Фото: коллаж: "Сегодня"

На одном из блокпостов задержалидепутата фракции "Слуга народа" Александра Куницкого.

Об этом сообщает Украинская правда.

Реклама

Подробности

По информации издания, Куницкого задержали, поскольку он снимал на камеру блокпост, что запрещено. Где именно был задержан депутат пока неизвестно.

Впоследствии Куницкий на своей странице в Facebook сообщил, что у него все хорошо.

Реклама

"Спасибо всем, кто переживал. У меня все хорошо. Ждем информацию от полиции, а потом покажу как было", — написал Куницкий.

В Донецкой области задержали 13 боевиков "ДНР"

В Донецкой области задержали целое "подразделение" боевиков террористической "ДНР", которые стреляли по мирным жителям и объектам критической инфраструктуры в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, Сартане и Талаковке.

"Их подразделение оказывало вооруженное сопротивление украинским военным в районе населенного пункта Майорск. Во время боя они были оцеплены и задержаны", — сообщили в СБУ.

Читайте также