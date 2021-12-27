"Дискриминация" и "дебилизм": как реагируют женщины на воинский учет (фото)

На воинский учет также должны стать беременные и женщины с малолетними детьми / Фото: Коллаж: Сегодня

17 декабря в Украине вступил в силу документ, которым женщин в возрасте до 60 лет обязывают стать на воинский учет. Женщины поделились на два лагеря – те, кто полностью поддерживает такую норму, и те, кто против нововведения.

Сайт "Сегодня" собрал реакции украинок на инициативу государства.

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Напомним, что в Минобороны обещают в обязательном порядке не призывать женщин в армию и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения.

Как реагируют женщины в соцсетях

Многие реагируют с юмором на ситуацию и делятся мемами.

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В TikTok тоже отреагировали на воинский учет. В соцсети набирает популярность новый тренд среди украинок, которым не понравился приказ.

Елена Товстуха в Facebook написала, что пошла бы в танкисты.

"Много лет говорю мужу, что сяду за руль только танка. А сегодня он мне об этом напомнил, когда обсуждали закон про постановку женщин на воинский учет. Это ж полная свобода на дороге", – написала Елена.

Журналистка Ярослава Шеремета пошутила о мужчинах, которые "хором так угрожают женщинам армией и фронтом, будто все 100% там побывали и ни один не закосил".

Есть женщины, которые уже выразили готовность идти в военный комиссариат (напомним, эти учреждения теперь называются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки – ТЦК и СП).

Бывшая нардепка Виктория Войцицкая рассказала, что уже сходила в ТЦК и СП.

Журналистка Ольга Сантарович спросила у подписчиков, может ли ей кто-то объяснить, зачем брать на воинский учет тысячи женщин, если они не имеют понятия, что делать в армии, и, судя по всему, никакой работы с ними проводить не будут.

Например, Иванна Яворская написала, что "маразм с военкоматами для женщин – это очередной идиотический дебилизм крайне некомпетентной власти".

"Мало того, что это нереальная задача – практически всех женщин поставить на учет в военкоматы в короткие сроки. Это будет занимать несколько лет. Это еще и очередная дискриминация женщин. Работодатели еще больше начнут отказывать женщинам в приеме на работу, потому что не захотят уплачивать огромные штрафы за несвоевременный воинский учет женщин", – написала Яворская.

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