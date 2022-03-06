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Для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель — оппозиционер Ходорковский

Владимир Козырь
6 марта, 02:43
Жителям РФ хорошо "промывают" мозги

Ходорковский отметил, что это не война Путина против Украины, а попытка освободить украинский народ от придуманных Путиным "нациків" и "бандеровцев"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24" во время информационного телемарафона.

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Главные тезисы Ходорковского

  • За пару дней мозги людей не повернешь после пропаганды.
  • Огромное количество граждан РФ убеждены, что это не война с Украиной, а попытка "освободить" украинский народ от выдуманных Путиным "нациков" и "бандеровцев". Люди в это свято верят.
  • Санкции против РФ серьезно способствуют просветлению мозгов. И валюта стала стоить намного дороже. Уже началось движение ценников на полках. Люди начинают задавать вопросы.
  • Сколько времени нужно, чтобы люди очухались? Не меньше чем две недели.
  • Уже грозятся отключением полностью интернета.
  • Многие харьковчане, которые лишились домов из-за обстрелов, поедут к родственникам в Россию и начнут рассказывать, что там на самом деле.

Украина призвала усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", — сказал он.

По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.

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