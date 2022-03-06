Для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель — оппозиционер Ходорковский

Ходорковский отметил, что это не война Путина против Украины, а попытка освободить украинский народ от придуманных Путиным "нациків" и "бандеровцев"/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель.
Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24" во время информационного телемарафона.
Главные тезисы Ходорковского
- За пару дней мозги людей не повернешь после пропаганды.
- Огромное количество граждан РФ убеждены, что это не война с Украиной, а попытка "освободить" украинский народ от выдуманных Путиным "нациков" и "бандеровцев". Люди в это свято верят.
- Санкции против РФ серьезно способствуют просветлению мозгов. И валюта стала стоить намного дороже. Уже началось движение ценников на полках. Люди начинают задавать вопросы.
- Сколько времени нужно, чтобы люди очухались? Не меньше чем две недели.
- Уже грозятся отключением полностью интернета.
- Многие харьковчане, которые лишились домов из-за обстрелов, поедут к родственникам в Россию и начнут рассказывать, что там на самом деле.
Украина призвала усилить санкции против РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ.
"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", — сказал он.
По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.