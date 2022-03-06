Для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель — оппозиционер Ходорковский

Ходорковский отметил, что это не война Путина против Украины, а попытка освободить украинский народ от придуманных Путиным "нациків" и "бандеровцев"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24" во время информационного телемарафона.

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Главные тезисы Ходорковского

За пару дней мозги людей не повернешь после пропаганды.

Огромное количество граждан РФ убеждены, что это не война с Украиной, а попытка "освободить" украинский народ от выдуманных Путиным "нациков" и "бандеровцев". Люди в это свято верят.

Санкции против РФ серьезно способствуют просветлению мозгов. И валюта стала стоить намного дороже. Уже началось движение ценников на полках. Люди начинают задавать вопросы.

Сколько времени нужно, чтобы люди очухались? Не меньше чем две недели.

Уже грозятся отключением полностью интернета.

Многие харьковчане, которые лишились домов из-за обстрелов, поедут к родственникам в Россию и начнут рассказывать, что там на самом деле.

Украина призвала усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", — сказал он.

По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.

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