"РФ переходит к уродливой тактике": Кулеба призвал к усилению санкций против агрессора

Министр отметил, что должен сделать весь мир

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир разорвать все связи с Российской Федерацией.

Об этом он написал у себя на странице в Twiiter.

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"Санкции должны усилиться"

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – сказал он.

По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.

"Разорвите все связи", – написал Кулеба.

Russia shifts to ugly tactics aimed at maximum civilian damage: bombs residential areas and critical infrastructure, threatens nuclear facilities. Sanctions must increase. Ban Sberbank from SWIFT. Oil embargo. Close ports for Russian ships. Close crypto loopholes. Cut all ties. pic.twitter.com/8azC3W9fFs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

Напомним, Сингапур решил присоединиться к санкциям против Российской Федерации. Сингапурским банкам и другим финучреждениям запрещено вести дела с четырьмя российскими банками – ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, "Россия".

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