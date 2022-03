"РФ переходит к уродливой тактике": Кулеба призвал к усилению санкций против агрессора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир разорвать все связи с Российской Федерацией.

Об этом он написал у себя на странице в Twiiter.

По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.

Russia shifts to ugly tactics aimed at maximum civilian damage: bombs residential areas and critical infrastructure, threatens nuclear facilities. Sanctions must increase. Ban Sberbank from SWIFT. Oil embargo. Close ports for Russian ships. Close crypto loopholes. Cut all ties. pic.twitter.com/8azC3W9fFs