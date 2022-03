"РФ переходить до потворної тактики": Кулеба закликав до посилення санкцій проти агресора

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав увесь світ розірвати усі зв'язки з Російською Федерацією.

Про це він написав у себе на сторінці в Twiiter.

За його словами, тепер необхідно від'єднати Ощадбанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптлазівки.

Russia shifts до ugly tactics aimed at maximum civilian damage: бомби residential areas і critical infrastructure, threatens nuclear facilities. Sanctions must increase. Ban Sberbank від SWIFT. Oil embargo. Close ports for Russian ships. Close crypto loopholes. Cut all ties. pic.twitter.com/8azC3W9fFs