Резніков: У РФ закінчуються військові ресурси в Україні – на неї чекає колапс

Російське військо перейшло на тактику зляканих шакалів та боягузів-терористів, вбиваючи мирних жителів

Резніков вважає, що окупанти зараз сильно ослабли. Колаж "Сьогодні"

У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон. Про це заявив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, на сьогоднішній день найбільш вразливим є українське небо. Агресор комплексно та активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів здійснює бомбардування міст, селищ та цивільної інфраструктури, у тому числі критично важливої та небезпечної, як атомні та гідроелектростанції.

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"Вєлікая" армія показала справжнє нутро – терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення – на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення. Прицільні обстріли, бомбардування й ракетні залпи по житловим кварталам, школам, садочкам й лікарням, ворог знищує храми і церкви, обстрілює вокзали із тисячами жінок і дітей, що евакуюються, – це тактика переляканих шакалів. Але я впевнено кажу – за кожне життя, за кожну сльозу ворог відповість", – написав Резніков.

Міністр відзначив великі проблеми у ворога і запропонував окупантам єдиний спосіб уникнути смерті – здатися у полон.

"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їх товаришів по "навчанням", які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їх смертей, для Путіна вони гарматне м’ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли – їх зрадили", – резюмував він.

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Протистояння російського вторгнення

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і безліч різноманітної техніки.

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, аби російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте, країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко відчитав НАТО, звинуватив їх у боягузтві та нездатності когось захистити.

Тим часом CNN із посиланням на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.