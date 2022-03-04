"Будемося битися, поки не потемніє в очах": Зеленський звернувся до українців

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і висловив упевненість у перемозі над Росією.
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і висловив упевненість у перемозі над Росією.
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Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.Герої не вмирають!
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