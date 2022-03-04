"Будемося битися, поки не потемніє в очах": Зеленський звернувся до українців

Історії звитяг

Підполковник Круглов Андрій. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські вертольоти та один літак, за що отримав прізвисько “снайпер-ракетник” і звання Герой України.

Слава Україні!