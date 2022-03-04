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Арестович розповів, як обламати плани Кремля, і закликав не впадати у відчай

Павло Заяць Павло Заяць
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4 березня, 21:26
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Радник голови ОПУ дав прогноз щодо подальшого ходу війни з Росією
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Війна з Росією затягнеться, проте українці повинні не впадати у відчай, а готуватися до тривалої методичної боротьби з окупантами. Шанси України на перемогу зростатимуть з кожною секундою, якщо противник не зможе "зламати" її психологічно.

Таку думку висловив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

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"Я вам розповім, що буде найближчим часом. Швидше за все, противнику, який накопичить резерви, вдасться пройти до околиць Запоріжжя, вдасться вклинитися в Маріуполь, вдасться міцніше затиснути Миколаїв, пройти до Південноукраїнської АЕС і навіть до Кривого Рогу – не виключено. Що ми робитимемо тоді? Будемо плакати і розповідати, що тепер точно все пропало? Тепер точно не можемо воювати?.. Якщо у нас буде такий настрій, то ми програємо", – наголосив радник голови ОПУ.

Арештович закликав "виповзати з настрою "все пропало" в настрій "ми їх весело мочимо і збираємо тих, хто розбігся полями". За його словами, "військове мистецтво ЗСУ зараз вище за всякі похвали".

"Зрозумійте, що росіяни платять за кожну хвилину нашої зневіри сотнями і десятками життів. З однієї простої причини – всі ці хоробрі шалені рейди вперед розраховані на психологічне просідання нас. Ви що, хочете, щоб вони нас перемогли? Ви що, хочете здатися?" , – наголосив він.

Радник голови ОПУ зазначив, що українці ведуть війну "зі страшним важким ворогом, який дуже багато років готувався".

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"Ви знаєте російський стиль війни – вони гнатимуть сюди нещасних строковиків і контрактників, які гинуть і розбігаються, як правило, після першого зіткнення, якщо у них немає вирішальної переваги, як учора в Енергодарі. І гнатимуть, поки не втомляться. Хоча вони вже дуже втомилися, загнавши сюди 90% війська. З вчорашнього дня кількість підрозділів з Росії, що перекидаються, сильно зменшилася. Далі буде зменшуватися ще більше... Кожна секунда, яку ми зараз продовжуємо боротьбу і не ниємо, збільшує наші шанси на перемогу", – заявив він.

Як зазначив Арестович, "головний спосіб зламати плани ворога – не просаджуватися".

Озвучено загальні втрати РФ

На дев'ятий день війни Росії проти України втрати окупантів перевищили 10 тисяч убитих, поранених та полонених, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Також він підтвердив знищення щонайменше одного російського генерала.

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"Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил як трофеї надійшло чи не більше танків і бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин із снарядами в РСЗВ, якими російські військові злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди повернуться ворогові", – написав Резніков.

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