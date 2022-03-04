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Арестович рассказал, как обломать планы Кремля, и призвал не унывать

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 марта, 21:26
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Советник главы ОПУ дал прогноз насчет дальнейшего хода войны с Россией
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Война с Россией затянется, однако украинцы должны не впадать в уныние, а готовиться к длительной методичной борьбе с оккупантами. Шансы Украины на победу будут расти с каждой секундой, если противник не сможет "сломать" ее психологически.

Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в видеообращении, опубликованном в Facebook.

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"Я вам расскажу, что будет в ближайшее время. Скорее всего, противнику, который накопит резервы, удастся пройти к окраинам Запорожья, удастся вклиниться в Мариуполь, удастся покрепче зажать Николаев, пройти к Южноукраинской АЭС и даже к Кривому Рогу – не исключено. Что мы будем делать тогда? Плакать и рассказывать, что теперь точно все пропало? Теперь точно не можем воевать?.. Если у нас будет такое настроение, то мы проиграем", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Арестович призвал "выползать из настроения "все пропало" в настроение "мы их весело мочим и собираем разбежавшихся по полям". По его словам, "военное искусство ВСУ сейчас выше всяких похвал".

"Поймите, что россияне платят за каждую минуту нашего уныния сотнями и десятками жизней. По одной простой причине – все эти храбрые безумные рейды вперед рассчитаны на психологическую просадку нас. Вы что, хотите, чтобы они нас победили? Вы что, хотите сдаться?", – подчеркнул он.

Советник главы ОПУ отметил, что украинцы ведут войну "со страшным тяжелым противником, который очень много лет готовился".

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"Вы знаете русский стиль войны – они будут гнать сюда несчастных срочников и контрактников, которые гибнут и разбегаются, как правило, после первого столкновения, если у них нет решающего превосходства, как вчера в Энергодаре. И будут гнать, пока не устанут. Хотя они уже весьма подустали, загнав сюда 90% войска. Со вчерашнего дня количество перебрасываемых подразделений из России сильно уменьшилось. Дальше будет уменьшаться еще больше... Каждая секунда, которую мы сейчас продолжаем борьбу и не ноем, увеличивает наши шансы на победу", – заявил он.

Как отметил Арестович, "главный способ обломать планы врага – не просаживаться".

Озвучены общие потери РФ

На девятый день войны России против Украины потери оккупантов превысили 10 тысяч убитых, раненых и пленных, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также он подтвердил уничтожение минимум одного российского генерала.

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"Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды вернутся врагу", — написал Резников.

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