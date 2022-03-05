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СЬОГОДНІ Новини України

Бомбити міста до їхньої здачі. У Путіна з'явився новий план щодо України – CNN

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 04:44
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Росія змінила стратегію і тепер, схоже, готова бомбардувати українські міста до останнього – чиновники США та НАТО попередили про небезпеку
Путін планує бомбити міста до останнього
Путін планує бомбити міста до останнього / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент країни-окупанта Володимир Путін не зміг втілити початкові плани щодо захоплення України та вигадав нову схему. Чиновники США та НАТО вважають, що Росія "бомбитиме міста до їхньої здачі", що може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого представника західної розвідки.

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Він зазначив, що важка зброя не тільки важча за вагою, а й важча з точки зору шкоди, яку вона може завдати.

"І вона менш розбірлива. Значить, більше жертв. Це дуже грубий підхід. Мій досвід спілкування з російським керівництвом і Путіним приводить мене до висновку, що у них зовсім інші стандарти, коли йдеться про повагу до людського життя", – сказало джерело CNN.

Ситуація в Україні 5 березня

ЗСУ у районі Харкова відтісняють російські війська до кордону та знищують їх танки.

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"ЗСУ витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не лише дають відсіч, а й уже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю посівши позиції державного кордону", – сказав голова ХОДА.

Проте вночі почалася атака з повітря. Російські винищувачі помітили у небі над Харковом. Місцеві жителі чули звуки вибухів практично у всіх районах міста.

Тим часом у Волинській області затримали десантника із Білорусі. Він заявив, що нібито не хоче воювати проти України і взагалі прийшов здаватися. Десантник уже розповідає про позиції та кількість військ на кордоні.

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