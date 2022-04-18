Для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт — "Укрзализныця"

Для пересечения границы нужен загранпаспорт/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

В "Укрзализныце" напомнили, что для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт. Компания ожидает обновленных правил от Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится в заявлении "Укрзализныци".

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В компании отметили, что исключения возможны на усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.

Отмечается, что "Укрзализныця" не получала от ГПСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины и ожидает от коллег более четких объяснений относительно недопуска беженцев без загранпаспортов".

"Сегодня (17 апреля — ред.) уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее. Призываем коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации по всему, что касается спасения украинцев. Пассажиров просим внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГПСУ", — отметили в "Укрзализныце".

Эвакуация украинцев

По состоянию на 18 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

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В понедельник железнодорожники будут вывозить людей, в частности из Харькова, Покровска, Днепра, Одессы, Запорожья. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

04:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.

11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород;

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1.

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