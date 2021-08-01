Дневник Независимости: чем жила Украина ровно 30 лет назад

Спецпроект "Сегодня" о том, что происходило в стране именно в этот день ровно три десятилетия назад

"Сегодня" начинает цикл публикаций, посвященных событиям 1991 года, когда Украина получила независимость. Каждый день в течение более чем четырех месяцев, с 1 августа по 8 декабря (дата "Беловежского соглашения", положившая конец СССР), мы будем публиковать на наших страницах в Фейсбуке и в Telegram один пост о том, чем жила именно в этот день наша страна 30 лет назад.

Начинаем с рассказа о событиях с 1 до 5 августа 1991 года.

1 августа 1991 года. Джордж Буш выступил в Верховной Раде, где уговаривал украинцев отказаться от независимости

В Киев с однодневным визитом прибыл 41-й президент США Джордж Буш-старший. Он выступил в Верховной Раде с речью, которую позже газета New York Times саркастически назовет "Chicken Kiev speech" (речь "Котлета по-киевски"), считая это выступление большим ляпом американской дипломатии.

В тот день глава Штатов призвал украинское общество отказаться от идеи "самоубийственного национализма", намекнув, что США не поддержат идею независимости Украины и будут в дальнейшем вести диалог с Москвой.

Джордж не убедил: через 23 дня Украины провозгласит независимость.

2 августа 1991 года. Экокатастрофа в Дрогобыче: тонны нефти смыло в Днестр

Проливные дожди на западе Украины привели к тому, что на нефтеперерабатывающем заводе в Дрогобыче (Львовская область) вода смыла в реку Тысменица 200 тонн нефти, которая "поплыла" в Днестр, где образовала 90-километровое пятно. Больше всего пострадали Черновцы, где до устранения последствий аварии был прекращен водозабор из Днестра.

Что еще:

Во Львове в этот день состоялись публичные общественные слушания показаний о зверствах НКВД. Это было первое мероприятие подобного рода на территории СССР.

В мире:

В США в девятый раз отправился в полет космический корабль многоразового использования – шаттл "Атлантис".

3 августа 1991 года. Свидетели Иеговы впервые легально собрались в Киеве

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На киевском стадионе "Динамо" при аншлаге открылся Всесоюзный конгресс Свидетелей Иеговы. До 1991 года в СССР эта религиозная организация была запрещена, а ее члены преследовались по уголовному кодексу (как сейчас в РФ).

В то же день на Крещатике впервые состоялось шествие поклонников другого религиозного направления, украинских кришнаитов.

4 августа 1991 года. Парусники из Днепропетровска отправились в Стамбул

В Днепропетровске началась международная парусная регата в честь памяти кошевого атамана Ивана Сирко. Кроме яхтсменов Украины, в турецкий Стамбул отправились спортсмены Румынии, Болгарии, США и других стран.

В мире:

Греческий круизный лайнер MTS Oceanos затонул у берегов Южной Африки. В результате крупнейшей (на то время) в мире спасательной операции все 571 пассажир и члены команды были спасены, их эвакуировали на вертолетах.

5 августа 1991 года. Легкоатлет Сергей Бубка установил очередной мировой рекорд

В шведском Мальме украинский легкоатлет, ныне – президент Национального олимпийского комитета, Сергей Бубка в очередной раз побил собственный мировой рекорд в прыжках с шестом. Новое достижение – 6 метров 10 сантиметров.

Что еще:

Футболисты киевского "Динамо" в чемпионате СССР обыграли "Памир" из Душанбе (Таджикистан) – 2:0. Матч, как и весь турнир, ажиотажа не вызвал, на трибунах "Республиканского" собралось всего семь тысяч зрителей. Болельщикам гораздо интереснее было украинское "дерби": в Донецке на поединок "Шахтера" и "Днепра" пришло 22 000 зрителей. Днепропетровцы победили – 1:0.

В мире:

- В Литве вводится промежуточная денежная единица, которая начинает хождение совместно с советским рублем, – литовский талон.

Продолжение следует...

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